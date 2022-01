Obawy o podaż wsparciem dla cen kawy

Wczoraj kolejnym czynnikiem, który wsparł kupujących na rynku kawy, były informacje dotyczące prognoz produkcji tego towaru w Brazylii – czyli kraju będącym największym na świecie producentem kawy. Brazylijski rząd ocenił, że w 2022 r. szacuje produkcję kawy w tym kraju na 55,74 mln 60-kilogramowych worków. To co prawda o 16,8% więcej niż w roku poprzednim, ale mniej niż oczekiwano na rynku.

W rezultacie, doniesienia z Brazylii sprzyjają utrzymywaniu się wysokich notowań kawy ze względu na obawy o jej podaż. Jest to sytuacja spójna z poprzednim rokiem, kiedy to najgorsza od 90 lat susza i przymrozki przyczyniły się do obniżonych plonów kawy w Brazylii.

Notowania kawy arabica w USA – dane dzienne