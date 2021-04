Obligacje i złoto zmorą inwestujących w fundusze

PB: Jak pan ocenia pierwszy kwartał 2021 r. na rynkach finansowych?

Jacek Babiński: Był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mieliśmy dobrze ustawioną strukturę aktywów w funduszach, co widać nie tylko w portfelu publikowanym w „PB”, ale właściwie w każdej kategorii funduszy.

Nie zaskoczył pana wzrost rentowności obligacji właściwie wszystkich krajów i wpływ tego zjawiska na inne klasy aktywów?

To co mnie zaskoczyło, to czas, w którym do tego doszło. Generalnie spodziewałem się tego, ale jeszcze nie na początku roku. Stało się to szybciej niż myślałem. Dynamika zmiany też była duża. Jeszcze w styczniu rentowności były bardzo nisko, a potem nastąpił bardzo silny ruch w górę. Wydaje się, że obecnie poszło to już za daleko i w drugim kwartale 2021 r. nie zakładałbym już dalszego wzrostu rentowności. Uważam, że sytuacja się uspokoi, a może nawet rentowności nieco spadną. Aczkolwiek w dłuższym terminie presja na wzrost rentowności raczej dalej będzie się utrzymywać.

Czy ta szybsza zmiana rentowności zmienia jakoś obraz reszty 2021 r.?

Nie zmienia. W drugim kwartale możliwa jest korekta - sprowadzająca akcje 10-15 proc. w dół, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych z obecnych 1,7 proc. do 1,2 proc. - ale trend wzrostowy na akcjach i rentownościach obligacji zostanie w mojej ocenie utrzymany. Może okazać się przy tym, że jesteśmy już blisko tegorocznych szczytów na rynkach akcji. Tzn. nawet jeśli giełdy korekcyjnie spadną, a potem odbiją, to na koniec roku będą w podobnym miejscu co obecnie lub trochę wyżej. Cały czas jestem jednak przekonany do proponowanego przez siebie portfela. Są zresztą dwie szkoły. Jedna - by łapać korekty, druga – by trzymać się swojej opinii o rynku w dłuższym terminie. Wcale nie jest bowiem pewne, że próbując łapać korekcyjne ruchy, coś uda się ugrać. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że nie uda się wykorzystać ruchów korekcyjnych i przeoczy się okazję do dalszych zysków.