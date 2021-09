Obrót bezgotówkowy rośnie i bez dopalaczy [WIDEO]

– Mamy nowoczesny system płatniczy i obrót bezgotówkowy bez wątpienia pomógł nam w przezwyciężaniu kryzysu. Klienci nie mieli problemów z dokonywaniem płatności, dokonywali ich bezpiecznie, nie narażając zdrowia, w dobrym czasie. I w czasie pandemii przekonali się, że nowoczesne instrumenty płatnicze służą dobrze w sytuacjach zagrożenia pandemicznego - rozwój obrotu bezgotówkowego podsumowuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

- Gotówka w obrocie gospodarczym nadal pozostaje wysokim kosztem - to 1% PKB. Ale obrót bezgotówkowy będzie nadal szybko nadal rósł - twierdzi Włodzimierz Kiciński. Dodaje, że to nie tylko efekt "dopalacza" finansowego w postaci subsydiowania sieci akceptacji przez Fundację Polska Bezgotówkowa, ale przede wszystkim żywego zainteresowania punktów sprzedażowych i usługodawców w miejscach, w których do tej pory możliwości płacenia kartą nie było.