Odbicie trwa

Odbicie na rynku akcyjnym trwa mimo kontynuowania walk w Ukrainie i braku perspektyw zakończenia wojny. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 2% wzrostami w przypadku technologicznego Nasdaqa, a S&P 500 dobił do 4500 pkt. Licząc już od szczytów z początku roku udało się odrobić połowę spadków. Niemiecki Dax natomiast na początku środowych godzin handlu znajduje się powyżej 14500 pkt., czyli odrobił już całość przeceny po rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Rynki finansowe przyzwyczajają się już do wojny, bowiem zagrożenia związane z rosyjską agresją nie przenoszą się dalej i niepewność spada. Jak widać też zaostrzenie retoryki przez amerykańską Rezerwę Federalną również nie wystraszyło nikogo na rynku akcyjnym. Inwestorzy już wycenili długi cykl podwyżek stóp i to czy będzie on nieco bardziej skoncentrowany w czasie, a nie rozłożony, nie ma już tak dużego znaczenia w momencie gdy inflacja może dobić do 10%. Cały czas dobrze prezentują się chińskie spółki, tym razem po coraz częstszych komunikatach o skupach akcji własnych. Zrobił to Alibaba i w tym kierunku może iść również Tencent. Tego typu działania wpisują się w scenariusz relatywnie dobrych wycen tamtejszych gigantów po zawirowaniach, jakie trwały na przestrzeni ostatniego roku.