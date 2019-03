OFE PZU blokuje Also

Sąd nakazał wstrzymanie wykonania uchwały dotyczącej sprzedaży biznesu ABC Daty.

Na wniosek OFE PZU „Złota Jesień” sąd zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia i wstrzymał wykonanie uchwały dotyczącej sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty na rzecz spółki z grupy Also. Fundusz ma dwa tygodnie na wytoczenie powództwa w tej sprawie pod rygorem upadku zabezpieczenia. NWZ ABC Daty w lutym uchwaliło sprzedaż przedsiębiorstwa szwajcarskiemu Also. Sprzeciw do uchwały zgłosiło właśnie OFE PZU. Roseville Investments, zależny od Also, i MCI Venture Capital w grudniu wezwały do sprzedaży akcji ABC Daty po 1,3 zł za sztukę....