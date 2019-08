Spółka, której zarząd złożył wniosek o upadłość, rozmawia z firmą z grupy największego na świecie banku islamskiego. Chce jej sprzedać biznes gazowy.

O Onico, które specjalizuje się w obrocie paliwami, od kilku tygodni głośno z powodu kłopotów finansowych. W zeszłym tygodniu zarząd złożył wniosek o upadłość, a sąd nie podjął jeszcze w tej sprawie decyzji.

Nie czekając na orzeczenie sądu, Onico podało we wtorek, że uzgodniło warunki sprzedaży dwóch spółek zależnych zajmujących się obrotem gazem - Onico Energia i Onico Energia SKA. Zgodnie z podpisanym term sheet (to wstępny i niewiążący dokument podpisywany przez strony potencjalnej transakcji) ma do 20 sierpnia sprzedać 100 proc. akcji w tych spółkach firmie GECX Group Holdings z siedzibą w Genewie. Cena nie została ujawniona w komunikacie.



Saudyjscy bogacze w grze?



Ze strony internetowej GECX Group wynika, że firma należy do Al Rajhi Group, a to z kolei firma inwestycyjna jednej z najbogatszych rodzin w Arabii Saudyjskiej. Rodzina kontroluje m.in. Al Rajhi Bank, największy na świecie bank islamski. GECX zapowiada na stronie, że chce stać się wiodącym brokerem na rynku towarowym i finansowym. Specjalizuje się w obrocie gazem, energią, cukrem, metalami i podkreśla, że działa zgodnie z regułami świata muzułmańskiego.

Zapytaliśmy GECX, czy to ta firma jest stroną term sheet podpisanego z Onico. Do zamknięcia tego wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ostatnie aktualności, o których GECX donosi na stronie internetowej, pochodzą z 2017 r.



Upadłość lub sanacja



Onico jest notowane na New Connect i miało w zeszłym roku 10,5 mln zł straty netto, wobec 10,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ostatnich dniach w spółce doszło do dymisji członków zarządu i rady nadzorczej, a banki wstrzymały finansowanie ze względu na niepokojącą sytuację finansową kredytobiorcy. Poza wnioskiem o upadłość sąd ma rozpatrzyć również dwa wnioski wierzycieli o sanację, czyli ochronę firmy przed natychmiastową spłatą długów.

Onico jest właścicielem Onico Warszawa, klubu siatkarskiego, aktualnego wicemistrza Polski. Wydatki na klub odegrały rolę w kłopotach paliwowej firmy. Audytor zwrócił uwagę na znaczące sumy (prawie 10 mln zł), które firma zaangażowała w rozwój Onico Warszawa.