Online pomaga zamieszkać offline – ruszyła platforma Resi Capital

Działająca w grupie kapitałowej Cavatina Group S.A. spółka Resi Capital S.A. udostępniła pierwszy w pełni zdalny proces wynajmu mieszkań. Taka rewolucja była możliwa z uwagi na fakt, że wynajmującym jest publicznie znana, bezpieczna firma. Korzystając z nowej na rynku formuły, klienci mają dostęp do informacji o standardzie wykończenia, wyposażeniu i możliwości skonfigurowania oferty pod swoje wymagania, dzięki czemu nie muszą obawiać się rezerwacji mieszkania „w ciemno”.

Na platformie można już rezerwować mieszkania we Wrocławiu i Katowicach, a niebawem dołączą propozycje z Krakowa i Łodzi. Resi Capital do 2023 r. chce oddać do użytku 2200 nowoczesnych, przygotowanych w wysokim standardzie mieszkań w tych lokalizacjach.

Kilka prostych kroków online – tyle może dzielić nas od wprowadzenia się do funkcjonalnego, atrakcyjnego, w pełni wyposażonego i pewnego lokum. Resi Capital aktywnie wspiera proces kształtowania nowoczesnego i profesjonalnego rynku najmu w największych polskich miastach. Portfolio firmy do 2023 r. wzbogaci ponad 2 tys. nowych mieszkań, natomiast do 2025 r. będzie ich ponad 5 tys. W budowie są już projekty we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Obecnie na stronie Resi Capital można obejrzeć mieszkania, wybrać standard wykończenia, parametry oferty, zarezerwować konkretne lokum i omówić z konsultantem szczegóły podpisania umowy oraz odbioru mieszkania.

Według szacunków w Polsce może wciąż brakować nawet 2 mln mieszkań. W Polsce w 2019 r. ponad 37 proc. domostw było przeludnionych, podczas gdy średnia dla krajów UE to ok. 17 proc . Rośnie jednak grupa osób, które nie chcą bądź nie mogą zdecydować się na własne lokum, ale zależy im na podniesieniu komfortu życia. Widać też, że zainteresowanie najmem rośnie nie tylko wśród młodych, niezależnych osób, ale także wśród rodzin o stabilnej, dobrej sytuacji. W obliczu wciąż rosnących cen mieszkań i stóp procentowych rynek PRS zdecydowanie zyskuje na popularności.

– Nasz autorski pomysł na rozwój segmentu profesjonalnego najmu oparliśmy z jednej strony na wyróżniającej się jakości wykończenia i architektury oraz szerokim zakresie oferty, a z drugiej na pierwszym w pełni zdalnym procesie. Zgodnie z oczekiwaniami klientów, biorąc pod uwagę zmieniający się styl życia Polaków, zadbaliśmy np. o to, aby większość mieszkań posiadała duże balkony, loggie czy tarasy, a w każdym lokalu było przewidziane miejsce na biurko do pracy. Uruchomiona właśnie platforma przenosi proces najmu mieszkania na całkiem inny poziom. W formule PRS najemcy mają gwarancję, że wynajmują lokum od sprawdzonego podmiotu, nieruchomość jest przygotowana w ściśle określonym standardzie, a właściciel czuwa nad obsługą całego obiektu. Dlatego możemy tu wykorzystać nowoczesną technologię do ułatwienia wyboru i faktycznej rezerwacji mieszkania – mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Leasing Resi Capital S.A.

Jak to działa?

Platforma umożliwia wybór pod kątem: lokalizacji, powierzchni, dostępności oraz jednego z dwóch dostępnych standardów wykończenia – „Komfort” i „Premium”. Opcjonalnie można także wynająć miejsce garażowe i komórkę lokatorską. Po skonfigurowaniu oferty najmu, klient dokonuje opłaty rezerwacyjnej, otrzymuje umowę rezerwacyjną oraz treść docelowej umowy najmu, a także może ustalić z doradcą Resi Capital termin przekazania mieszkania. Potem można już spokojnie planować przeprowadzkę.

Standard wykończenia

Mieszkania w Resi Capital są dopasowane do użytkowników w najdrobniejszych szczegółach. Dwa rodzaje wykończenia wnętrz “Komfort" oraz "Premium" różnią się stylistyką, użytymi materiałami oraz doborem wyposażenia, ale spełniają wszystkie funkcje potrzebne na co dzień. Inwestycje Resi Capital charakteryzują się także zastosowaniem proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, a także bardzo dobrym doświetleniem wnętrz dzięki wysokim oknom oraz funkcjonalnymi układami pomieszczeń. Dodatkowo tym, co wyróżnia ofertę Resi, jest możliwość posiadania w lokalu zwierzęcia – to wciąż nie jest standard, m.in. w przypadku najmu od osób prywatnych.

Mieszkania Resi Capital zaprojektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowników i wkomponowane w tkankę miejską tak, aby zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do potrzebnej infrastruktury. Większość z nich powstaje w ramach projektów typu mixed-use, w przemyślany sposób łączących funkcję mieszkalną z rekreacyjną, kulturalną, handlowo-usługową i biurową.

– Nasze całościowe podejście w ramach grupy kapitałowej Cavatina do rozwoju polskich miast pozwala nam tworzyć miejsca do życia, pracy i relaksu idealnie dostosowane do potrzeb danej społeczności. Mamy pełnię kompetencji do przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego od analizy gruntu i projektowania, poprzez realizację, aż po wykończenie i zarządzanie platformą dla wynajmujących, a to przekłada się na wysoką jakość usług dla mieszkańców naszych inwestycji – dodaje Anna Łagowska-Cioch.

W pierwszej kolejności na platformie znaleźć można mieszkania na wynajem powstające we wrocławskim kompleksie Quorum położonym nad brzegiem Odry oraz w wyczekiwanym projekcie Global Office Park w centrum Katowic. W trakcie rewitalizacji jest także Widzewska Manufaktura w Łodzi.

Kompleks Quorum to największy na Dolnym Śląsku projekt typu mixed-use. Poza 336 mieszkaniami na wynajem od Resi Capital znajdą się tu między innymi przestrzenie usługowe i biurowe, uzupełnione strefami zieleni i relaksu, tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rozwijającego się miasta i jego mieszkańców. Projekt usytuowany jest w ścisłym centrum Wrocławia, nad Odrą, przy ul. Sikorskiego na wrocławskim Szczepinie.

Obecnie trwają już prace przy 24-kondygnacyjnej wieży mieszkalnej. Wszystkie lokale będą dostępne za pośrednictwem platformy mieszkaniowej Resi Capital. Wykonawca przewiduje tu kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe – metraże od 25 do 69 mkw., z których rozpościerać się będzie widok na panoramę miasta. Dla mieszkańców przygotowane zostanie ponad 340 miejsc parkingowych na wynajem.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. W jednej z wież powstanie 686 mieszkań na wynajem od Resi Capital o powierzchni od 25 do 80 mkw. Deweloper przewidział też dla mieszkańców niemal 670 miejsc postojowych.

Biura ulokowane będą w działającym już, najmniejszym budynku C, a także w dwóch 25-piętrowych wieżach o wysokości 104 m i łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni. Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach.

Natomiast Widzewska Manufaktura to blisko 4 ha powierzchni i cztery 140-letnie pofabryczne obiekty wpisane do ewidencji zabytków jako zespół urbanistyczny pofabrycznej Łodzi (przędzalnia, skręcalnia, przewijalnia oraz kantor), które staną się nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzenią. Ma to być jedna z najbardziej spektakularnych łódzkich rewitalizacji.

W dwóch budynkach Resi Capital zaproponuje 426 mieszkań na wynajem i możliwość korzystania dodatkowo z ponad 620 miejsc parkingowych. Wynajmujący będą mieli do dyspozycji na platformie Resi Capital metraże od 25 do 80 mkw.

Koncepcja odnowienia WIMY obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację istniejących zabudowań pofabrycznych. Centralnym punktem kompleksu, miejscem spotkań i zielonym sercem tej inwestycji, będzie 100-letni park o powierzchni ok. 9 tys. mkw. z fontanną.