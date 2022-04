Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA najwyższe od 2009 roku

Jak wynika z danych Mortgage Bankers Association (MBA), średnie oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło w ubiegłym tygodniu z 5,20 do 5,37 proc. i było najwyższe od 2009 roku. Organizacja zaobserwowała duży wzrost zainteresowania kredytami o zmiennym oprocentowaniu - informuje CNBC.

Całkowita liczba wniosków o kredyt hipoteczny w USA spadła o 8,3 proc. tydzień do tygodnia. W ujęciu rocznym była niższa o połowę. Liczba wniosków o refinansowanie spadła o 9 proc. tydzień do tygodnia i aż 71 proc. rok do roku.