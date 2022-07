Orban: Węgry muszą radykalnie zwiększyć swoje zdolności obronne

„Musimy radykalnie zwiększyć nasze zdolności obronne” – stwierdził Orban. Powtórzył, że w interesie Węgier leży jak najszybsze zakończenie wojny na sąsiedniej Ukrainie.

Przemawiając po szczycie NATO, na którym Sojusz zgodził się na członkostwo Finlandii i Szwecji, Orban powiedział, że na Ukrainie powoli manifestują się „realia wojskowe”, ponieważ kraj ten każdego dnia tracił wielu żołnierzy i chociaż front wydaje się wciąż odległy od Węgier, sytuacja może się zmienić.

Orban, który w kwietniu został wybrany na czwartą kadencję z rzędu, powiedział, że Węgry nie są nawet skłonne negocjować żadnego potencjalnego embarga lub ograniczeń UE na import rosyjskiego gazu, ponieważ zaszkodziłoby to węgierskiej gospodarce.

„To nie sankcje byłyby potrzebne, ale natychmiastowe zawieszenie broni i rozmowy pokojowe” – powiedział, dodając, że pokój jest również potrzebny do ograniczenia tego, co nazwał „inflacją wojenną”.

Inflacja na Węgrzech jest dwucyfrowa, pomimo limitów cen paliw, rachunków za energię i podstawowych artykułów spożywczych, co zmusiło Narodowy Bank Węgier do podniesienia we wtorek stopy bazowej o 185 punktów bazowych do 7,75 proc.