Orlen: 30 proc. marży brutto ze sprzedaży na stacjach Orlenu pochodzi z segmentu pozapaliwowego

30 proc. marży brutto ze sprzedaży detalicznej na stacjach Orlenu pochodzi z segmentu pozapaliwowego, w którym znaczny udział mają artykuły spożywcze - poinformowało PAP biuro prasowe PKN Orlen. Spółka wskazuje, że już 85 proc. produktów spożywczych na jej stacjach wyprodukowano w Polsce.

Jak podała spółka, segment pozapaliwowy w sprzedaży detalicznej obejmuje wszystkie produkty nie będące paliwami, obejmuje m.in. gastronomię, usługi myjni, sprzedaż prasy i zabawek. Z danych spółki wynika, że udział marży pozapaliwowej w całkowitej marży brutto detalu stanowi ok. 30 proc. "Na przestrzeni ostatnich 5 lat sukcesywnie rosła całkowita marża brutto detalu. Dlatego też, pomimo nominalnego wzrostu marży pozapaliwowej jej udział w ostatnich 5 latach był w miarę stały" - wskazano.



PKN Orlen posiada sieć ok. 2,8 tys. stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. W kraju spółka ma 1 tys. 776 stacji paliwowych, w tym ponad 1 tys. 200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych Stop Cafe,(ponad 1200 Stop Cafe w Polsce i ponad 300 za granicą). Spółka stworzyła także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop, które oferują m.in. towary spożywcze, w tym m.in. nabiał, pieczywo, owoce, soki.



"W ramach oferty gastronomicznej dostrzegamy nowe trendy żywieniowe, dlatego wprowadziliśmy na naszych stacjach dania wegetariańskie i wegańskie, rozszerzamy też wachlarz posiłków gotowych do podgrzania. Nasze menu jest przygotowywane na bazie polskich, lokalnych produktów i w oparciu o sprawdzone, autorskie receptury" - wskazała rzeczniczka prasowa Orlenu Joanna Zakrzewska.



Dodała, że spółka rozwija również formaty gastronomiczne - O!Shop, który dostępny jest obecnie w ponad 400 lokalizacjach i Stop Cafe dostępne w ponad 1200 lokalizacjach.



"Stawiamy na nowoczesny patriotyzm gospodarczy, dlatego angażujemy się we współpracę z rodzimymi firmami, budując w ten sposób potencjał polskiej gospodarki" - zaznaczyła Zakrzewska. "Takie są zresztą oczekiwania klientów – zgodnie z badaniami instytutu Kantar, według 75 proc. respondentów aktywną rolę we wsparciu drobnej przedsiębiorczości w Polsce powinny odgrywać duże, narodowe koncerny.



Spółka podała, że oferuje i promuje wyroby rodzimych firm, czego przykładem są m.in. owocowe soki tłoczone O!, czy woda źródlana O! "Obecnie już 85 proc. produktów oferowanych na stacjach Orlen zostało wytworzonych w Polsce" - wskazano.



W lipcu PKN Orlen poinformował, że nakłady inwestycyjne w II kwartale 2019 r. w Grupie Orlen wyniosły łącznie 994 mln zł, z czego na detal 192 mln zł. Planowane w Grupie Orlen nakłady inwestycyjne na cały 2019 r. to 5 mld zł, z czego na detal spółka przeznaczy 0,5 mld zł.