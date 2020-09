Orlen: wezwanie na resztę akcji Energii ułatwi dalszą integrację obu spółek

Wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Energi ułatwi dalszą integrację aktywów Orlenu i Energi - podkreślił w komunikacie płocki koncern. Według szefa Orlenu Daniela Obajtka zaproponowane przez spółkę warunki przejęcia akcji Energi są optymalne i korzystne.

W poniedziałek, PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. "Ułatwi to dalszą skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa. Przyniesie też wymierne korzyści dla akcjonariuszy i inwestorów Grupy Orlen, którzy będą mogli w pełni korzystać z synergii płynących z połączenia" - podkreślono w opublikowanym komunikacie.



Szef Orlenu Daniel Obajtek przypomniał, że koncern buduje silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski. "Skuteczna integracja w ramach Grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100 proc. akcji Grupy Energa. Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne. Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne" - dodał.



Spółka wyjaśniła, że wezwanie na 20 proc. akcji Energi rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada br. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania czyli 8,35 zł za akcję. Orlen będzie też dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. "W tym celu złożony został wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Podjęte działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen" - zaznaczono.



W kwietniu br. płocki koncern nabył 80 proc. akcji Energi, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu czterech miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53 proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.



"Przejęcie Grupy Energa to ważny element budowy przez PKN Orlen koncernu multienergetycznego, co wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy" - wskazano w komunikacie.



Orlen przypomniał, że Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39 proc. mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach Grupy; 47 proc. wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w drugim kwartale 2020 r. pochodziło z OZE.



"Dla PKN Orlen to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Wpisuje się to w plany PKN Orlen rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych" - podkreślono.



Spółka dodała, że w związku z tym w kwietniu br. Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju br. podpisane zostało porozumienie, w którym Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika.



Według płockiego koncernu, aktywa Energi stanowią istotne wsparcie w strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. zapowiedzianej przez Orlen. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.



Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z m.in sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Zgodę Komisji Europejskiej na przejecie Energi przez Orlen, płocki koncern otrzymał 31 marca br.



Koncern dodał, że cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energa stanowiących około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.