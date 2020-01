Ostatni dzwonek na zgłoszenie do Małego ZUS

Dziś jest ostatni dzień na zgłoszenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych chęci rozliczania składek ubezpieczeniowych w obniżonej wysokości.

Takich wniosków — o prawo do tzw. Małego ZUS — nie muszą składać przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. korzystali z tej preferencji. Natomiast od 1 lutego będą oni mogli opłacać daninę według zasad rozszerzonej ulgi, czyli tzw. Małego ZUS Plus. Nową podstawę wymiaru składek wskażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty. Według Ministerstwa Rozwoju od przyszłego miesiąca z Małego ZUS Plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki liczone proporcjonalnie do dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych.