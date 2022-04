Po godz. 14 czasu polskiego pallad był notowany na nowojorskiej giełdzie NYMEX po 2122,21 USD za uncję (-10,6 proc.).

Surowiec, podobnie jak ropa i złoto, tanieje w związku z przedłużającymi się twardymi lockdownami w kilku chińskich aglomeracjach i nadchodzącymi podwyżkami stóp procentowych w USA.

Pallad jest surowcem eksploatowanym m.in. w przemyśle samochodowym. Używa się go do produkcji katalizatorów. Metal obecnie znajduje się ok. 40 proc. poniżej szczytu z początku marca, gdy rynek obawiał się skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla globalnych łańcuchów dostaw.