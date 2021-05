Panattoni przygotowuje firmy do zielonej rewolucji

Zmiany klimatyczne zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości świata w XXI w. Nie da się zredukować emisji gazów cieplarnianych, która stoi za wzrostem globalnej temperatury, bez inwestycji w gospodarkę, rozwój zielonych technologii oraz zmian w sposobie działalności samych firm

Wiele firm, w tym Panattoni, ma tego świadomość i wie, że sukces związany jest z długoterminowym myśleniem i równoważeniem w swojej działalności aspektów finansowych z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Na podmiotach, które same nie podejmą tych wyzwań w najbliższej przyszłości, wkrótce wymuszą to instytucje finansowe, inwestorzy, klienci oraz nowe regulacje Unii Europejskiej. Dlatego nie bez znaczenia jest współpraca z partnerami biznesowymi — jak Panattoni — którzy już teraz są kilka kroków do przodu w zielonej rewolucji.

Zielone certyfikacje obiektów

Panattoni jest liderem zarówno pod względem wybudowanej, jak i obecnie realizowanej powierzchni przemysłowej w Europie. Firma prowadzi również w rankingu zielonego budownictwa i jest jednym z nielicznych deweloperów, którzy zieloną politykę zrównoważonego budownictwa realizują nie tylko na zamówienie klientów takich jak Amazon, DB Schenker, DHL czy H&M, ale i z powodzeniem wdraża ją we własnych parkach. Dzięki szeroko zakrojonej polityce zrównoważonego rozwoju tylko w Polsce portfolio obiektów dewelopera powstałych zgodnie z tą koncepcją to 4 mln mkw. — na 5,8 mln mkw. powierzchni potwierdzonej zielonymi certyfikatami w ogóle — czyli 70 proc.

— Kiedy półtora roku temu, jako pierwszy deweloper przemysłowy na rynku, wprowadziliśmy do standardu inwestycji certyfikację wszystkich nowo powstających obiektów w BREEAM na poziomie Very Good, kluczowa dla nas była przejrzystość działań. Czujemy się odpowiedzialni za to, w którym kierunku podąża branża. I bardzo się cieszę, że pozostałe firmy też idą tą drogą. Teraz pracujemy nad podwyższeniem poziomu certyfikacji na „excellent” i już mamy sukcesy w tym zakresie — komentuje Emilia Dębowska, Sustainability Manager Panattoni.

Wyprzedzanie planu Mimo, że według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, kraje UE mają się stać neutralne klimatycznie w 2050 r., Panattoni nie zamierza czekać tak długo. Wszystkie obiekty tej firmy osiągną neutralność klimatyczną już w 2025 r., czyli ćwierć wieku przed terminem. Arc

Panattoni Park Sosnowiec I dosłownie kilka tygodni temu otrzymał ocenę „excellent” w systemie BREEAM International New Construction. To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji. Park otrzymał maksymalną punktację (100 proc.) za systemy wodne (ograniczenie zużycia wody o 66,5 proc.) oraz za wykorzystanie terenu i ekologię. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniosła 46 proc. względem wartości bazowej, a co najważniejsze — inwestycja powstała na terenie poprzemysłowym, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zielone działania Panattoni wyglądają równie imponująco w Europie — czeska inwestycja Panattoni Park Cheb South otrzymała certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie — „outstanding” z rekordowym wynikiem punktacji 90,68 proc., najwyższym w Europie.

Rozwiązania i efekty

Certyfikacja obiektów jest konsekwencją rozwijanej przez dewelopera koncepcji zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”, która wytyczyła nowy standard realizacji inwestycji — przyjaznych środowisku, pracownikom i lokalnym społecznościom.

Wszystkie powstające obiekty Panattoni cechuje mniejsza emisja dwutlenku węgla, m.in. dzięki wyposażeniu ich w liczne systemy automatycznego zarządzania energią elektryczną, ograniczające zużycie wody (w tym zagospodarowanie deszczówki oraz instalacje z szarą wodą), nie wspominając o stosowanym od dawna oświetleniu LED. Ponadto obiekty Panattoni są bardziej przyjazne dla ich użytkowników i środowiska dzięki innowacyjnemu projektowi aluminiowo-szklanych fasad w częściach biurowych. Współgra on z nową koncepcją zieleni na terenie inwestycji, która obejmuje m.in. strefy relaksu wyposażone w ekologiczne meble miejskie, łąki kwietne, ule i domki dla bezkręgowców.

Zielone rozwiązania, zgodnie ze strategią implementowane we wszystkich obiektach Panattoni, pozwalają m.in. na oszczędności rzędu 50 proc. w zakresie zużycia energii oraz zmniejszenie poboru mocy do 60 proc. Redukcji aż o 6 tys. litrów dziennie dla obiektu o powierzchni 20 tys. mkw. ulega też zużycie wody pitnej.

Elementem strategii Panattoni jest też realizacja wcześniej wspomnianej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w którą wpisują się prowadzone na coraz większą skalę inwestycje typu brownfield, powstające na starych terenach poprzemysłowych. Ostatnimi bardzo ciekawymi przykładami są: realizacja City Logistics Kraków I na terenie Nowej Huty, poprzedzona rozbiórką starej cementowni oraz budowa parku na terenie dawnego elewatora zbożowego w centrum Konina. Dotychczas tego typu inwestycje stanowiły 10 proc. wybudowanej przez Panattoni powierzchni magazynowej w Europie, jednak bardzo szybko zwiększają swój udział. Tylko w Polsce, w 2020 r., inwestycje typu brownfield stanowiły już 35 proc. oddanej do użytku powierzchni. Poprzez działania rewitalizacyjne i remediacyjne Panattoni racjonalizuje gospodarowanie gruntami i tym samym przyczynia do ochrony powierzchni ziemi. Dodatkowo materiały z rozbiórki traktowane są jako półprodukty i wykorzystywane ponownie na etapie budowy lub w innych procesach.

Neutralność klimatyczna i OZE

Panattoni podjęło się ambitnego zadania — osiągnięcia neutralności emisyjnej już w 2025 r. Jak komentuje Emilia Dębowska, w zrealizowaniu planu znaczny udział będzie miała energia z odnawialnych źródeł, która już w tym roku zasili obiekty o łącznej powierzchni 3 mln mkw.

Działania rozwijane w kolejnych latach pozwolą Panattoni spełnić założenia UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu aż 25 lat przed terminem — strategia Wspólnoty zakłada wdrożenie działań związanych z ochroną środowiska oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w taki sposób, aby Europa była kontynentem neutralnym klimatycznie w 2050 r.

Kluczowa dla osiągnięcia tych celów jest transformacja energetyczna oparta na redukcji emisji CO2 i przejście na odnawialne źródła energii. Rozwiązania stosowane w realizacjach Panattoni już pozwalają ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 230 ton rocznie dla obiektu o powierzchni 10 tys. mkw., a liczby będą rosły wraz z poszerzaniem zasięgu stosowania energii z odnawialnych źródeł. Tylko w tym roku w obiektach Panattoni wykorzystane zostanie 250 tys. MWh zielonej energii. Firma realizuje też inwestycje wyposażone w kolektory słoneczne do podgrzania wody i instalacje fotowoltaiczne.

— Jedną z ciekawszych realizacji jest instalacja fotowoltaiczna w Panattoni Park Bydgoszcz III, którą zaproponowaliśmy naszemu najemcy — firmie Reconext (wcześniej Teleplan). Moc instalacji to około 300 kW — składa się na nią łącznie 810 modułów fotowoltaicznych zajmujących łącznie około 1820 mkw. — 1000 mkw. na dachu i około 820 mkw. na ziemi — mówi Emilia Dębowska.

Inne rozwiązania ograniczające emisję CO2 to: modelowanie energetyczne w standardzie BRE, systemy zarządzania budynkiem, kompleksowe systemy olicznikowania i monitorowania energii, odzysk ciepła z urządzeń technologicznych, rekuperacja w centralach wentylacyjnych, obniżone współczynniki przenikania ciepła, oświetlenie typu LED i system dynamicznego sterowania.

Dla firm nie ma już odwrotu od działań proekologicznych, jeśli chcą przetrwać na rynku, zdobyć finansowanie, sprzedać swój produkt lub znaleźć najemcę. Dotyczy to zwłaszcza branży deweloperskiej, bo zielone budownictwo i tym samym nieruchomości to jeden z filarów unijnej taksonomii. To właśnie sektor budowlany ma największy potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Energia na ogrzewanie budynków i potrzebnej ciepłej wody stanowi dziś około 40 proc. energii zużywanej w państwach Unii Europejskiej oraz odpowiada za 36 proc. emisji CO2. Bez zmian w budownictwie, obejmujących również nieruchomości przemysłowe, trudno będzie osiągnąć neutralność klimatyczną, dlatego nie tylko głośno o tym mówimy, ale i działamy, szerząc zieloną rewolucję wśród swoich klientów — podsumowuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.