Pandemia pogrąża branżę meblarską

W tym sektorze dominują firmy, a ta grupa w trudnych biznesowo czasach najszybciej wpada w długi.

W Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD) widnieje 2924 przedsiębiorców z branży meblarskiej. Ich zadłużenie na koniec kwietnia tego roku wyniosło 89,5 mln zł. Co ciekawe, blisko 85 proc. dłużników to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Producenci mebli w Polsce to głównie mikrofirmy. Zgodnie z raportem spółki B+R Studio jest to aż 94 proc. wszystkich podmiotów z branży (27 790 z 29 456).