Pasmo nieszczęść bije w Pekao

Dwa lata po repolonizacji bank z żubrem jest o 17 proc. tańszy niż w momencie przejęcia z włoskich rąk. Tylko w ciągu ostatniego roku stracił 9 proc. wartości

Strategia Banku Pekao ogłoszona pięć miesięcy po repolonizacji zakłada, że w 2020 r. osiągnie on ponad 3 mld zł zysku netto (przy założeniu wzrostu stopy referencyjnej NBP o 1,25 pkt proc.). Wiara w to, że uda się dotrzymać tej obietnicy, topnieje jednak tak jak kurs, który w drugiej połowie maja 2019 r. niebezpiecznie zbliżał się do 100 zł za akcję.