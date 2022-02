PayPal zniżkuje po słabych prognozach

Kurs osiągnął najniższy poziom otwarcia od maja 2020 roku, ponieważ PayPal wymienił szereg czynników negatywnie wpływających na jego wyniki, w tym wysoką inflację i zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Firma oczekuje, że przychody w bieżącym kwartale wzrosną o 6 proc., podczas gdy analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się znacznie lepszej dynamiki - 11,7 proc.

Na wyniki operatora płatności online negatywnie wpływa także wygasająca umowa z byłym właścicielem - amerykańskim gigantem e-commerce eBay, który przechodzi na własne systemy transakcyjne.

W ostatnim kwartale 2021 r. całkowity wolumen płatności wzrósł o 23 proc. do 339,5 mld USD. To najwolniejsza dynamika od dwóch lat, podobnie jak w przypadku przychodów, które zwiększyły się o 13 proc. do 6,9 mld USD.