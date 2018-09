Pekao otworzy zagraniczny oddział w Londynie

Blisko ruchu bez wiz do USA. LOT ma ofertę

PLL LOT uruchamia nowe połączenie do Miami. To może być ruch wyprzedzający. Niewykluczone bowiem, że 1 października Polska zostanie zakwalifikowana do programu ruchu bezwizowego, co ożywiłoby ruch turystyczny do Stanów Zjednoczonych. Aby tak się stało, poziom odrzuceń wniosków o wizę musi spaść poniżej 3 proc. - Wiemy z nieformalnych źródeł, że zbliżamy się do tego poziomu - mówi Michał Fijoł, wiceprezes LOT-u, z którym rozmawialiśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.