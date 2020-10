PGE: pięciu zainteresowanych przetargiem ws. farm wiatrowych na Bałtyku

Pięć podmiotów, w tym dwa konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw, jest zainteresowanych przetargiem PGE na badanie dna morskiego pod farmy wiatrowe na Bałtyku - poinformowała PGE. Spółka chce jak najszybciej przeprowadzić badania i rozpocząć prace projektowe dla farm: Baltica-2 i Baltica-3.

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. "Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o.".



PGE Baltica jest spółką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który m.in. zakłada budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.



"Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie.



Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski wskazał, że geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie.



"W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3" - powiedział cytowany w komunikacie Dąbrowski.



Spółka przypomniała, że postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 zostało uruchomione w sierpniu tego roku. Wyjaśniono, że uruchomieniu procedury zakupowej towarzyszyło spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców, podczas którego oferentom zostały wyjaśnione m.in. zasady korzystania z Systemu Zakupowego Grupy PGE.



"W spotkaniu wzięło udział około 10 podmiotów polskich i zagranicznych. W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2" - przekazała spółka.



Program Offshore Grupy Kapitałowej PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej.