PGNiG: CNG i LNG tańsze średnio o 33 gr. za 1 m sześc. za sprawą zerowej akcyzy

Sprężony gaz ziemny CNG i skroplony gaz ziemny LNG służące do celów napędowych staniały średnio o 33 grosze netto za 1 m sześc. na skutek wejścia w życie wprowadzonej przez rząd zerowej stawki akcyzy - poinformowało w czwartek PGNiG w komunikacie.

W komunikacie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podano, że zerowa stawka akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz ziemny (LNG) służące do celów napędowych "stała się faktem"; podkreślono, że przez ostatnie trzy lata polskie gazownictwo bardzo intensywnie zabiegało o wprowadzenie tych regulacji.



"To doskonała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem ekologicznego gazu ziemnego jako paliwa. Przede wszystkim mam tu na myśli przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, które w najbliższym czasie planują zakup nowych autobusów. Teraz opłacalność użytkowania pojazdów zasilanych gazem CNG i LNG względem +diesli+ będzie zdecydowanie większa, co istotnie przyspieszy proces wymiany flot autobusowych w polskich miastach" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.



W komunikacie spółki dodano, że wprowadzenie preferencyjnej stawki podatkowej dla "najczystszego z paliw kopalnych, jakim jest gaz ziemny służący do celów napędowych, było oczekiwane zarówno przez PGNiG, jak i całą branżę gazowniczą oraz przedsiębiorców". Oceniono, że "teraz nowe regulacje pozwolą skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich". "Będą też bodźcem do rozwoju całego sektora transportowego, który już zainwestował lub właśnie planuje zainwestować w ekologiczny transport oparty na paliwie CNG lub LNG" - dodano.



"Jestem przekonany, że zerowa stawka akcyzowa, która już przełożyła się na spadek ceny paliwa na naszych stacjach, napędzi także lokalny rynek transportowy małego i średniego biznesu. Dotyczy to między innymi firm kurierskich, różnego typu dostawców towarów, a także firm, które posiadają floty pojazdów. Skorzystanie przez nich z paliwa CNG będzie istotnym elementem obniżenia kosztów w porównaniu do pojazdów zasilanych benzyną czy olejem napędowym" – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.



Spółka przypomniała, że ustawa z 4 lipca 2019 r. w zakresie stawek akcyzy na CNG i LNG weszła w życie w dzień po ogłoszeniu, dlatego jak podkreślono "na stacjach należących do PGNiG Obrót Detaliczny, spadek cen nastąpił już 14 sierpnia".



"Po ogłoszeniu zerowej akcyzy, na stacji CNG w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, cena gazu CNG spadła z 3,78 zł/m sześc. do 3,36 zł/m sześc. Najtaniej CNG można kupić w Gdyni, Kobylnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Tychach – po 3,31 zł/m sześc. Wcześniej, 12 sierpnia 2019 r. (przed ogłoszeniem zerowej akcyzy), CNG kosztowało tam 3,73-3,74 zł/m sześc." - napisała spółka.



PGNiG oceniło, że gaz ziemny, czyli wydobywany spod ziemi metan, w postaci sprężonej (CNG) i skroplonej po schłodzeniu (LNG) jest najlepszą, ekologiczną alternatywą dla oleju napędowego, dominującego w polskim transporcie publicznym. "Jego zastosowanie powoduje m.in. nawet dziesięciokrotnie mniejszą emisję zanieczyszczeń powietrza, a pojazdy zasilane gazem ziemnym poruszają się zdecydowanie ciszej, co jest szczególnie istotne w przypadku centrów miast" - zaznaczono w komunikacie.



Spółka oceniła, że ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój sektora CNG w Polsce. "Tylko w tym roku PGNiG Obrót Detaliczny podpisało listy intencyjne zakładające budowę infrastruktury do tankowania gazu CNG w Łomży, Suwałkach, Bielsku-Białej, Kielcach i Lubinie. Wcześniej na wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania pojazdów użyteczności publicznej zdecydowały się także Warszawa, Tarnów, Kielce, Rzeszów czy Tychy" - dodano.



W komunikacie zaznaczono, że dzięki temu w najbliższym czasie po polskich drogach będzie jeździć łącznie 500 autobusów gazowych zasilanych ekologicznym gazem CNG, a według szacunków do 2023 r. będzie ich już ponad tysiąc.