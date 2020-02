PGNiG dokupi udziały w złożu Alve Nord na norweskim szelfie

PGNiG kupi od firmy Aker BP niemal 12 proc. udziałów w koncesji na nieeksploatowanym jeszcze złożu gazowym Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, poinformowała spółka. PGNiG zwiększy też udziały w złożu Gina Krog.

W ramach umowy z Aker BP, za 11,92 proc. udziałów w koncesji PL127C na złożu Alve Nord zapłaci 11 mln dol., przy czym płatność ma być uzależniona od zagospodarowania złoża.



Zgodnie z tą samą umową, norweska spółka koncernu - PGNiG Upstream Norway - zwiększy o 3,3 pkt, do 11,3 proc udziały w złożu Gina Krog. W zamian PGNiG przekaże Akerowi 5 proc. udziałów w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B, gdzie ma 40 proc. udziałów jako operator, oraz zapłaci kontrahentowi 51 mln dol.



Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez norweską administrację naftową i organy korporacyjne obu spółek. PGNiG Upstream Norway szacuje, że realizacja transakcji pozwoli zwiększyć przyszłe wydobycie gazu o 100 mln m sześc. rocznie. Gaz ten, wraz z wolumenami wynikającymi z wcześniejszych akwizycji w latach 2017-2019, trafi do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe - zaznaczyło PGNiG.



"Umowa doskonale wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Z jednej strony służy dywersyfikacji dostaw gazu i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o własne zasoby. Z drugiej – zwiększenie naszego zaangażowania w produkującym już złożu Gina Krog przełoży się na natychmiastowy wzrost wydobycia Spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co będzie mieć pozytywny wpływ na EBITDA PGNiG" – ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie spółki.



PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem złoża Gina Krog na koncesji PL029C od 2014 r. Produkcja ropy naftowej i gazu ze złoża ruszyła w połowie 2017 r., a w ubiegłym roku wyniosła 19,9 mln baryłek przeliczeniowych ropy naftowej (boe), z czego PGNiG przypadło 1,6 mln boe. Pozostałe do wydobycia zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego Gina Krog oceniane są na 172,5 mln boe.



Koncesja PL127C obejmująca Alve Nord znajduje się w rejonie złoża gazowo-ropnego Skarv, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 proc. udziałów.



Po sfinalizowaniu transakcji z Aker BP, PGNiG Upstream Norway będzie posiadać udziały w 31 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka ocenia, że akwizycje złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliły zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe.



PGNiG Upstream Norway wydobywa już ropę naftową i gaz ziemny z 5 złóż. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na sześciu kolejnych złożach: Skogul, Arfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear oraz Shrek. Produkcja na pierwszych dwóch zostanie uruchomiona już w pierwszym półroczu tego roku.