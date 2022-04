PGNiG OD: od 1 kwietnia kolejna obniżka cen gazu dla biznesu

PGNiG Obrót Detaliczny poinformował w piątek, że wprowadza kolejne czasowe obniżenie cen paliwa gazowego dla klientów korzystających z cennika „Gaz dla Biznesu” nr 9. Automatyczna obniżka stosowana jest od 14 stycznia 2022 r.

Spółka dodaj, że do 30 kwietnia 2022 r. to 15 proc. – od cen określonych w cenniku w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. Obniżka obowiązuje nie dłużej niż do zmiany cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

fot. Bloomberg

To kolejna od 14 stycznia br. redukcja cen gazu dla biznesu w PGNiG OD; wówczas zmniejszono je o 25 proc. Od 1 lutego br. wprowadzono kolejną obniżkę: nowe ceny były o 35 proc. niższe od tych sprzed 14 stycznia br.

Jak poinformowało PGNiG OD, obniżka dotyczy ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy, obniżką są objęci automatycznie wszyscy Odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w zmienionym cenniku, w okresie obowiązywania obniżki. Skorzystanie z obniżki nie wymaga od Odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawcę w rozliczeniach z odbiorcami - podkreśliła w piątek spółka.

PGNiG OD zastrzega, że obniżka nie obejmuje odbiorców rozliczających się na podstawie cen innych niż wynikające z cennika "Gaz dla Biznesu" nr 9, określonych w zawartych czasowych aneksach lub przyjętych ofertach specjalnych.