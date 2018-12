PGNiG planuje w drugiej połowie 2019 r. wykonać pierwszy odwiert na Morzu Norweskim

PGNIG na drugą połowę 2019 r. planuje wykonać pierwszy odwiert na swojej koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - podała w czwartek spółka. Dodano, że PGNiG Upstream Norway AS wykonała szczegółowe zdjęcie sejsmiczne, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu.

"PGNiG wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na prospekcie Shrek w nowej roli jako operator koncesji na Morzu Norweskim. Jest to istotne z punktu widzenia naszej strategii dywersyfikacji, która zakłada znaczące zwiększenie własnego wydobycia gazu w tym rejonie" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak.



Firma poinformowała ponadto, że PGNiG Upstream Norway AS wykonało szczegółowe zdjęcie sejsmiczne 2D, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na prospekcie poszukiwawczym Shrek na koncesji PL838. Będzie to pierwszy otwór, jaki Grupa PGNiG zrealizuje jako operator na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



Spółka dodała, że głównym celem prac sejsmicznych było szczegółowe rozpoznanie profilu geologicznego obszaru planowanego wiercenia. "Analiza zebranych danych pozwoli zminimalizować ryzyko nawiercenia soczewkowych akumulacji gazu (shallow gas) lub solanki oraz polodowcowych głazów narzutowych, które mogą stanowić poważne utrudnienia podczas wiercenia. Spółka planuje wykonanie odwiertu w drugiej połowie 2019 roku" - wskazano.



PGNiG Upstream Norway posiada 40 proc. udziałów w koncesji PL838, a jego partnerami są AkerBP i DEA Norge (po 30 proc. udziałów). Spółka pełni rolę operatora na jeszcze jednej koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W sumie PGNiG posiada w tym rejonie udziały w 21 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Zgodnie ze strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m sześc. rocznie po 2022 roku. Wielkość udokumentowanych zasobów wydobywalnych PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na 1 stycznia 2018 r., to 83 mln boe (baryłka ekwiwalentu ropy naftowej).