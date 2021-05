PGZ: powstało konsorcjum do budowy fregaty Miecznik

Polska Grupa Zbrojeniowa i należąca do niej Stocznia Wojenna zawiązały konsorcjum, które ma być głównym wykonawcą fregat Miecznik; pierwszym partnerem, który dołączy do konsorcjum, będzie stocznia Remontowa Shipbuilding – poinformowała w piątek PGZ.

Zakup okrętów w programie Miecznik został zapisany w planie modernizacji wojska do roku 2035; na początku maja szef MON Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że umowa może zostać podpisana do połowy roku.

"Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zawarły porozumienie ustanawiające konsorcjum, będące głównym wykonawcą projektu pozyskania dla Marynarki Wojennej RP fregat pod kryptonimem Miecznik. Pierwszym polskim partnerem, który dołączy do Konsorcjum będzie Remontowa Shipbuilding S.A." – poinformowała PGZ w przesłanym PAP komunikacie.

"Powołanie konsorcjum to kamień milowy w projekcie budowy fregat dla Marynarki Wojennej RP. Kolejnym ważnym krokiem będzie złożenie do Inspektoratu Uzbrojenia wstępnego formularza ofertowego. Jesteśmy gotowi do zaprojektowania i wybudowania okrętów takich jak fregata, opartych na najnowocześniejszych technologiach i o dużym stopniu skomplikowania" – zapewnił cytowany w komunikacie prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie PGZ S.A. jako lider oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zostało powołane 14 maja br. Tego samego dnia zawarto również porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-Miecznik a stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. "Renomowana gdańska stocznia, z którą PGZ SW współpracuje m.in. w projekcie budowy niszczycieli min Kormoran II, dołączy do Konsorcjum w kolejnym etapie postępowania" – zapowiedziała PGZ.

"By podołać temu wyzwaniu i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizacja tak prestiżowego i niezwykle ważnego kontraktu, potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych partnerów. Mając na względzie wagę przedsięwzięcia chcemy zaangażować w projekt kolejne polskie firmy, zarówno z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i z szeroko rozumianego prywatnego przemysłu stoczniowego i obronnego" – powiedział Chwałek.

Program Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych, nawodnych okrętów nowego typu dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy mają zabezpieczać szlaki żeglugowe, zapewnić bezpieczeństwo i potencjał odstraszania, a także wzmocnić międzynarodową pozycję Polski np. przez udział w działaniach stałych zespołów morskich NATO.

O przyznaniu programowi Miecznik pierwszeństwa przed zakupem okrętów podwodnych MON poinformowało w lutym br. Minister obrony zapowiedział, że mają to być jednostki klasy fregaty, dysponujące siłą ognia porównywalną z potencjałem Morskiej Jednostki Rakietowej (złożonej z dwóch dywizjonów nabrzeżnych) i budowane przez krajowy przemysł, także przez firmy spoza państwowej PGZ. W marcu resort zapowiadał, żem okręty Miecznik mają zostać przekazane Marynarce Wojennej do 2033 r.