Pięć wyzwań na 2020

Czy bigtechy lekko przyhamują? Wielkie firmy technologiczne, które spowodowały, że weszliśmy w okres czwartej rewolucji przemysłowej, prawdopodobnie czeka lekkie spowolnienie.

Nie należy się spodziewać głębokiego cyfrowego detoksu, ale tempo ich wzrostu może przyhamować. Zresztą już teraz z tych firm płynie duża fala autorefleksji. Branża technologiczna bardzo się bowiem rozrosła i jej wpływy prawdopodobnie wykraczają daleko poza to, czego się spodziewali jej liderzy. W wielu przypadkach pierwotnie projektowali produkty czy narzędzia do wykorzystania wyłącznie przez biznes. Teraz sektor tworzy produkty i usługi, z których korzysta każdy i które codziennie wpływają na nasze życie. To z kolei oznacza nowy zestaw obowiązków. Na podstawie rozmów z szefami firm z sektorów pozatechnologicznych można wnioskować, że na rynku odczuwamy coraz bardziej intensywną chęć zwiększenia ochrony danych i ograniczenia zaufania przy dzieleniu się nimi z innymi. Dane personalne stały się aktywem tak samo cennym jak kiedyś ropa naftowa. Język kodów i „ciasteczek” nas określa, wskazując na nasze zachowania, przyzwyczajenia zakupowe czy jednostkowe plany. Echa tej globalnej refleksji da się słyszeć także w Polsce i naszym regionie. Bigtechy stoją więc przed pytaniem, czy aby na pewno zrobiły wystarczająco dużo, by zająć się ochroną prywatności, bezpieczeństwem cybernetycznym albo mową nienawiści. To nowe spojrzenie wymuszają regulatorzy, legislatorzy i organizacje pozarządowe. A my stoimy pośrodku, prawie non stop trzymając w rękach smartfony. Nowy świat, nowe umiejętności.