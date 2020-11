Pieniądze zależne od praworządności

Wobec ofensywy koronawirusa znaczenie wszelkich innych wydarzeń blednie, ale władcy Polski dodatkowo odbierają hiobowe wieści z zagranicy.

Za oceanem już nieuchronna staje się wyprowadzka Donalda Trumpa z Białego Domu, co dla ekipy PiS — w tym osobiście Andrzeja Dudy — będzie szokiem. Inna fatalna wiadomość nadeszła w czwartek z Brukseli. Po długich sporach negocjatorzy Parlamentu Europejskiego (PE) i ministerialnej Rady UE (RUE) osiągnęli tymczasowe porozumienie w kwestii powiązania wypłat unijnych funduszy z przestrzeganiem przez państwa praworządności. Otwiera to drogę do przyjęcia przez obie izby prawodawcze rozporządzenia. Obowiązuje procedura standardowa, czyli w PE większość regulaminowa, zaś w RUE — traktatowa większość kwalifikowana. Ta ostatnia ma ogromne znaczenie, ponieważ rządy przeciwne idei rozporządzenia — czyli Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbána — nie są w stanie nic zrobić. Do zmontowania tzw. mniejszości blokującej konieczne jest zebranie państw zamieszkiwanych przez co najmniej 35 proc. unijnej populacji, tymczasem głos Polski waży 8,49, Węgier — 2,18 proc., a sojuszników nie ma…