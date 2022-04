Pierwsza podwyżka stóp w Szwecji

Decyzja Riksbanku nieco zaskoczyła rynek. Choć oczekiwano rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki, jednak nie tak szybko jak to nastąpiło. Wcześniej bowiem bank centralny zamierzał utrzymać zerową stawkę aż do 2024 r.

Benchmarkowa stawka poszła w górę o 25 punktów bazowych do poziomu 0,25 proc. Co ważne, władze monetarne zapowiedziały przeprowadzenia jeszcze dwóch lub trzech podwyżek w tym roku. Do tego w drugiej połowie roku Riksbank chce zmniejszyć tempo skupu aktywów.

Instytucja poinformowała również, że w perspektywie trzyletniej kluczowa stopa powinna pozostać poniżej poziomu 2 proc.

Działania Riksbanku wynikają z bardzo mocnego wzrostu cen i obaw o wyrwanie się inflacji spod kontroli. Od lutego znajduje się ona bowiem na najwyższym poziomie od trzech dekad. Tymczasem w pierwszym kwartale szwedzka gospodarka, największa w Skandynawii odnotowała spadek PKB o 0,4 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 r.