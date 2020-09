W Niemczech zmarła pacjentka szpitala zaatakowanego przez hakerów, którzy doprowadzili do awarii systemu IT placówki w celu wymuszenia okupu, donosi The Independent.

Celem ataku była Klinika Uniwersytecka Dusseldorfu. Spowodował on konieczność wysłania wszystkich pacjentów potrzebujących pilnej pomocy do innych szpitali. Jedna z pacjentek zmarła w czasie przewożenia do odległej o ponad 30 km placówki.