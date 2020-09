Pierwszy od czterech lat spadek wartości portfolio Temaseka

Pierwszy raz do 2016 r. spadła wartość portfolio singapurskiej firmy inwestycyjnej Temasek Holding. Wpłynęła na to pandemia koronawirusa.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r. wartość aktywów jakimi zarządza Temasek zmniejszyła się do 306 mld dolarów singapurskich (223,7 mld USD). To o około 2,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Stopa zwrotu w przypadku jednorocznych akcjonariuszy była ujemna i wyniosła -2,28 proc. Jednak w przypadku długoterminowych okresów przyniosła 5 proc. zwrot dla ponad 10 lat i 6 proc. dla ponad 20.

Temasek tłumaczy słabsze wyniki wybuchem globalnej pandemii Covid-19, która doprowadziła do załamania rynków światowych w marcu. Co prawda – jak podkreśla firma - od tego czasu sytuacja się poprawiła, ale ostrzegła przed niepewnością, jak choćby w odniesieniu do napięcia między USA a Chinami.

Temasek to aktywny inwestor zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej i kontrolowany jest przez singapurski rząd.

We wtorek „Puls Biznesu” informował, że w strukturze portfolio inwestycyjnego Temasek udział chińskich aktywów po raz pierwszy był wyższy niż z krajowego rynku. Relacja ta wyniosła 29 do 24 proc.