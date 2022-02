PIIT: wyzwania prawne na 2022 r. to m.in. 5G i regulacja platform cyfrowych

Jak powiedziała PAP wiceprezes PIIT Marta Brzoza, sieć 5G przez ostatni rok pozwalała już rozwijać nowe rozwiązania i usługi w wielu krajach, natomiast w Polsce niebawem miną dwa lata, odkąd unieważniono pierwszą aukcję częstotliwości na potrzeby 5G. "Z tego powodu pozostajemy w niechlubnym gronie garstki krajów, w których wciąż nie przydzielono tzw. pasma +C+ dla potrzeb rozwoju sieci 5G" - dodała.

"Ze strony regulatora rynku – UKE, i rządu słyszymy, że ponowne jej ogłoszenie jest uzależnione od uchwalenia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jeśli jest to warunek niezbędny ze strony regulatora, to należałoby tę przeszkodę wyeliminować jak najszybciej. Alternatywą jak najbardziej realną jest ogłoszenie aukcji na nowe częstotliwości bez czekania na ustawę o KSC" - dodał wiceprezes Izby Mirosław Śmiałek.

fot. Fotolia

Jak podkreślił, istotne zmiany, jakie niesie ze sobą ustawa nie mogą być rozpatrywane osobno od procedowanej równolegle dużej reformy prawa telekomunikacyjnego oraz pakietu zmian legislacyjnych. "Łączne zmiany regulacyjne generują po stronie podmiotów gospodarczych nie tylko ogromne koszty rzędu setek mln zł, ale również angażują ważne zasoby po stronie IT, co negatywnie wpływa i znacząco ogranicza możliwości realizowania bieżącej działalności przedsiębiorców" - ocenił Śmiałek.

Dlatego, jego zdaniem, w 2022 r. niezwykle istotny jest rozsądek legislacyjny oraz racjonalizacja obciążeń, tak aby proponowane rozwiązania były planowane z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynkowych i możliwości podmiotów będących adresatami obowiązków.

W ocenie PIIT, aukcja 5G powinna ruszyć jak najszybciej. Prawie wszystkie nadchodzące trendy w branży ICT wiążą się z dostępnością sprawnej i szybkiej infrastruktury, która opiera się właśnie na sieci piątej generacji - wskazuje Izba.

Jak mówi wiceprezes Śmiałek, "z jednej strony cieszy fakt, że usługi w technologii 5G zostały już uruchomione w Polsce przez wszystkich operatorów sieci komórkowych, ale z drugiej strony - rozwiązania i usługi będą mogły być prężnie rozwijane tylko wtedy, gdy zapewni się im odpowiednie warunki do wykorzystania tego potencjału, czyli udostępnienie odpowiednich częstotliwości, na które operatorzy oczekują".

PIIT przypomina, że ciągle trwają prace nad jednym z najważniejszych projektów, czyli ustanowieniem i wdrożeniem nowej ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Implementuje ona Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i zastąpi dotychczasowe Prawo telekomunikacyjne.

"Wdrożenie nowych regulacji to dla firm i dostawców usług ogromne wyzwanie, wymagające przygotowań, a przede wszystkim czasu i zasobów" - ocenia Marta Brzoza. Jej zdaniem, przedłużający się proces legislacyjny i niepewność co do ostatecznego kształtu przepisów nie ułatwiają tego zadania.

PIIT ocenia też, że bardzo ważne dla rynku będzie prawdopodobne uchwalenie w 2022 r. pakietu europejskich rozwiązań regulacyjnych w postaci rozporządzeń: Aktu o rynkach cyfrowych oraz Aktu o usługach cyfrowych.

Akt o rynkach cyfrowych dotyczy działalności dużych platform w zakresie świadczonych przez nie m.in. usług wyszukiwarek, serwisów społecznościowych, usług pośrednictwa internetowego, reklamowych. Celem jest zapewnienie wszystkim firmom prowadzącym biznes w internecie równych i sprawiedliwych warunków działania, ochrona mniejszych firm i konsumentów, wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności usług - przypomniał Śmiałek.

Z kolei akt o usługach cyfrowych obejmuje swym zakresem dostawców usług pośrednich, w tym bardzo duże platformy internetowe, a jego celem jest stworzenie mechanizmów wdrażających zasadę: „co jest nielegalne offline, jest nielegalne online”. Duża część przepisów odnosi się do odpowiedzialności pośredników w zakresie zasad usuwania i przywracania treści uznanych za nielegalne; reklamy internetowej i jej targetowania; stosowania przez dostawców algorytmów; nowych obowiązków dla platform typu e-commerce.