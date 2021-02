PKB Szwajcarii może spaść w I kw. nawet o 2 proc.

Po słabym ubiegłym roku stojącym pod znakiem walki ze skutkami pandemii koronawirusa, również początek bieżącego zapowiada się słabo dla szwajcarskiej gospodarki, informuje Reuters.

PKB tego alpejskiego kraju skurczył się w 2020 r. o 2,9 proc. notując najgorszy wynik od 1975 r. kiedy to spadek wyniósł 6,7 proc. Jak podał Sekretariat ds. Gospodarczych (SECO), w skutek wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z najnowszą falą infekcji Covid-19 w czwartym kwartale doszło do spowolnienia wzrostu produkcji do zaledwie 0,3 proc. z 7,6 proc. odnotowanych w okresie lipiec-wrzesień.

Te negatywne czynniki przełożą się również na wyniki gospodarcze w pierwszych trzech miesiącach 2021 r.

SECO prognozuje, że w bieżącym kwartale PKB może się zmniejszyć od 1,5 do nawet 2 proc. W dużej mierze będzie to wynikiem spadku wydatków konsumentów po zamknięciu sklepów i wprowadzeniu innych restrykcji.

Następne miesiące powinny już stać pod znakiem wyraźnego ożywienia. SECO oczekuje, że gospodarka wzrośnie również w trzecim i czwartym kwartale w ujęciu k/k. a produkcja osiągnie poziomy z 2019 r. do końca 2021 r.

Pozytywny impuls powinien też płynąć ze strony odroczonych wydatków.

Będziemy zapewne obserwować wydatki wyrównawcze, które widzieliśmy też w zeszłym roku po zniesieniu ograniczeń. Sklepy są zamknięte, ale towary wciąż tam są i wiele osób będzie miało więcej pieniędzy do wydania – powiedział Ronald Indergand, ekonomista SECO.