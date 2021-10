PKB Szwecji spadł mocniej niż oczekiwano

Szwedzka gospodarka, największa w Skandynawii odnotowała w sierpniu mocniejszy spadek niż zakładały prognozy. Największy cios przyszedł ze strony eksportu, który mocno tąpnął.

Według danych urzędu statystycznego, PKB Szwecji zmniejszył się w sierpniu 2021 r. o 3,8 proc. podczas gdy mediana prognoz ekonomistów zakładała spadek jedynie o 0,5 proc. Załamanie było największym od lutego br. kiedy to rozpoczęto publikację danych również w formacie miesięcznym.

To poważny cios i wyzwanie dla gospodarki, która szybciej niż większość rozwiniętych krajów odzyskała wielkość sprzed pandemii. Obecnie największym problemem są wąskie gardła w łańcuchach dostaw, ograniczające zarówno produkcję, jak i usługi i prowadzące do wzrostu kosztów, co napędza inflację.

Deficyt handlowy Szwecji zwiększył się w zeszłym miesiącu do najwyższego poziomu od pięciu lat, a eksport spadł do najniższego poziomu od stycznia br.