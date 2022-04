Według Orlenu, inwestycja przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw. Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy.

Jak podano, energia elektryczna, która mogłaby być przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia - zaznaczono w komunikacie.

Jak przypomniał PKN Orlen, spółka Orlen Synthos Green Energy będzie odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR - mikro i małych reaktorów jądrowych. Inwestycja będzie kolejnym ważnym elementem dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii przez PKN Orlen, zwiększającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz regionu - podano.