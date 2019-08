PKP Cargo w ciągu 2-3 lat chce uruchomić seryjną produkcję wagonów

Menedżerowie CD Projektu obejmą akcje warte 1,5 mld zł

Suma skonsolidowanych zysków akcję CD Projekt od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2019 r. wynosi 6,39 zł to jest o 12 groszy poniżej celu od którego uzależnione jest uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2016-2019. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą trafić do osób uprawnionych to 6 mln szt.