PKP inwestuje w infrastrukturę dla rowerzystów

Ponad 8,6 tysiąca stojaków rowerowych przygotowały dla rowerzystów PKP Polskie Linie Kolejowe - poinformowała spółka.

Według informacji biura prasowego PKP PLK, stojaki rowerowe są rozstawione na ponad 1200 stacjach i przystankach oraz przy ponad 300 dworcach, tak by możliwie duża liczba rowerzystów mogła korzystać z usług kolei.



Na ponad 1260 stacjach i przystankach dla rowerzystów przygotowanych jest prawie 6,5 tys. stojaków rowerowych. Montowane są one w miejscach oświetlonych, jak najbliżej peronów. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo jednośladów oraz wygodę pasażerów. PLK uwzględniają także ułatwienia dla rowerzystów w ramach modernizacji stacji i przystanków.



W ostatnim czasie najwięcej stoisk dla jednośladów zamontowano w województwie zachodniopomorskim (65) i łódzkim (42). Nowe stanowiska pojawiły się także na stacjach i przystankach w Podlaskiem i Świętokrzyskiem.



Lokalizacje stojaków wybierano na podstawie zgłoszeń rowerzystów, lokalnych stowarzyszeń i samorządów. PLK czekają na kolejne sugestie, gdzie powinny pojawić się stojaki rowerowe w tym roku. Lokalizacje można zgłaszać za pośrednictwem oficjalnego profilu na Facebooku @PolskieLinieKolejowe. Montaż planowany jest w 2019 r. m.in. na Mazowszu – na stacji w Jasienicy, Mińsku Mazowieckim, Tłuszczu i Cegłowie, a także na Lubelszczyźnie na stacji w Łukowie.



Ponad 2200 miejsc na rowery znajduje się także przy ponad 300 dworcach kolejowych, m.in. w Gdyni, Poznaniu, Katowicach czy we Wrocławiu (tu do dyspozycji cyklistów jest ok. 200 miejsc parkingowych dla rowerów). Montaż stojaków jest również standardem przy planowanych i prowadzonych obecnie modernizacjach dworców należących do PKP S.A.



PKP przypomina, że istnieje możliwość przewożenia rowerów w pociągach, zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.



W pociągach PKP Intercity rowery można przewozić w wyznaczonych do tego wagonach i miejscach, które do tego zostały wskazane. W składach wagonowych TLK i IC, w których wagon jest przystosowany do przewozu rowerów, przewozi się je w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku braku takiego wagonu jednoślady przewozi się w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu. Natomiast w składach EIC rower przewozimy wyłącznie w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym. W pociągach obsługiwanych pojazdami Pendolino do tego celu służą 4 specjalne wieszaki, a w pojazdach FLIRT3 oraz PesaDART do dyspozycji pasażerów jest po 6 wieszaków na rowery.



Przed planowaniem podróży warto sprawdzić, czy w danym pociągu zostały wyznaczone miejsca do przewozu rowerów. Informacje o zestawieniu składów można znaleźć na stronie www.intercity.pl Przewóz roweru jest odpłatny (jeden podróżny + jeden rower) i odbywa się wyłącznie pod nadzorem podróżnego. Opłata za przewóz roweru jest zryczałtowana i wynosi 9,10 zł, niezależnie od długości trasy.