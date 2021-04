Kremy, szampony, suplementy diety zawierające wyciągi z roślin potrzebują… wyciągów z roślin. Anna i Dawid Drzewieccy, założyciele eksperymentalnego start-upu Vertigo Farms, uprawiają zioła na tzw. farmach pionowych.

Wszystko zaczyna się od nasiona. W wielkich kiełkownicach pod lampami i ze stałym dostępem do wody wzrastają małe bazylie, kolendry i bakuchi. Gdy osiągną odpowiednią wielkość, trafią na metalową, wysoką na cztery metry konstrukcję przypominającą regał. Jego półkami są rynny, w których stoją doniczki z ziemią torfową. Tam, pod fioletowymi lampami i stałym nadzorem czujników różnej maści, rosną piękne, pełne eterycznych olejków rośliny. Dojrzałe zostaną zebrane, trafią do suszarni, a potem do urządzenia, które za pomocą stężonego dwutlenku węgla wydobędzie z nich to, co najcenniejsze, czyli zapach i właściwości odżywcze. W skondensowanej formie będą składnikami kremów, olejków i suplementów diety.