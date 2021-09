PMI wskazuje na wytracenie impetu w niemieckiej gospodarce

Wąskie gardła w dostawach i już nieco wyższa baza sprzed roku skutecznie hamowały ożywienie w niemieckiej gospodarce we wrześniu. Wskaźniki aktywności dla przemysłu i usług spadły do najniższych poziomów od kilki miesięcy, informuje Reuters.

Wstępne oszacowanie wskaźnika PMI dla przemysłu w największej europejskiej gospodarce potwierdziło wytracenie przez nią pędu we wrześniu 2021 r. Indeks opracowywany przez IHS Markit spadł do 58,5 pkt z 62,6 pkt w sierpniu. To najniższy odczyt od ośmiu miesięcy.

Spadek stał się również udziałem indeksu PMI dla sektora usług. Zszedł on do 58,0 pkt we wrześniu z 60,8 pkt miesiąc wcześniej i znalazł się najniżej od czterech miesięcy.

Tym samym zagregowany wskaźnik obejmujący wspomniane wcześniej segmenty gospodarki opadł do 55,3 pkt notując najniższą wartość od lutego br. W sierpniu kształtował się na poziomie 60,0 pkt.

Eksperci IHS Markit podkreślają utrzymujące się problemy z łańcuchami dostaw, w tym dotyczących części elektronicznych, które mocno ograniczają produkcję. Twierdzą jednak, że mimo zaobserwowanego wyhamowania pędu gospodarka wzrost gospodarczy w III kwartale powinien być wyższy niż 1,6-proc. dynamika odnotowana w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r.