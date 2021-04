Początek końca kryzysu w firmach

Rośnie odsetek przedsiębiorców, którzy liczą na szybki powrót dobrej koniunktury. Z kryzysem najlepiej radzą sobie średnie spółki.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy patrzą na przyszłość z coraz większym optymizmem – wynika z badania Barometr COVID-19 przeprowadzonego przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Aż 32 proc. przedsiębiorców ocenia, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja w ich branży się poprawi. Ponadto co czwarta firma liczy na powrót koniunktury w ciągu kilku miesięcy, a 42 proc. w przyszłym roku. Natomiast co piąty pytany uważa, że na czas prosperity musimy poczekać jeszcze dwa albo trzy lata. Co dziesiąty respondent jest jeszcze bardziej pesymistycznie nastawiony do przyszłości i twierdzi, że nie ma co liczyć na powrót koniunktury w najbliższych latach.