W związku z rozwojem sektora e-commerce i wprowadzaniem nowego standardu usługi Pocztex, Poczta Polska rekrutuje kurierów i pracowników sortowni - podała w czwartek spółka. Na kandydatów czeka prawie pół tysiąca miejsc pracy.

W komunikacie podkreślono, że wobec rozwijającego się rynku e-commerce, Poczta Polska aktywnie rozwija obsługę rosnącego wolumenu przesyłek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe).

"Wraz z rozwojem rynku, w związku z wprowadzeniem nowego standardu usługi Pocztex, poszukujemy obecnie pracowników do naszych sortowni rozlokowanych na terenie całego kraju. Oferujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także pakiety profesjonalnych szkoleń. Przygotowaliśmy oferty pracy dla osób, które poszukują stałego zatrudnienia na cały etat oraz takich, które chcą łączyć naukę z pracą i szukają zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy" - powiedziała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

fot. Marek Wiśniewski

Spółka poszukuje pracowników do sortowni oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5 t w takich miejscach jak: Szczecin, Koszalin, Niepołomice, Lublin, Łódź, Pruszcz Gdański, Kielce, Olsztyn, Ostrołęka, Białystok, Katowice, Wrocław, Siedlce, Ciechanów, Lisi Ogon i Zabrze.

Poczta Polska zatrudnia ok. 80 tys. pracowników. Jak podano, spółka jest jednym narodowym operatorem pocztowym o największej w kraju sieci obejmującej 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Wraz z partnerami, spółka udostępnia ponad 16 tys. punktów odbioru przesyłek w ramach sieci „Odbiór w Punkcie”.