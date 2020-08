Podcast pod psem

W Polsce żyje 7,5 mln psów i 6,5 mln kotów, ale nawet ci, którzy nie mają własnego zwierzęcia, mają swoje preferencje. W tym podcaście rozmawiamy o psim biznesie dużym i małym: produkcji karmy, hodowlach, tresurze, schronisku oraz o miłości do zwierząt

Teresa Kawałowska z firmy Piesy Teresy od 17 lat wyprowadza psy. Współpracowała z hotelami i planowała budowę psiego hotelu z basenem. Życie pokrzyżowało jej plany, ale ona się nie poddaje. Rozmowa z nią to solidna dawka wiedzy o psach, a raczej – krótkie szkolenie dla człowieka. O szkoleniu psów i o tym, co potrafią, mówi Sławka Sworacka, policjantka i szkoleniowiec. To historia o pasji od dziecka i prawdziwej miłości, o którą zazdrosny jest mąż.

Mamy też wielki biznes: sprawdzamy, ile Polacy wydają na karmę dla zwierząt, czy mamy dużo fabryk karmy i czy to dobry biznes. Mówi o tym Maciej Przeździak, sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych Polkarma.

Pamiętacie zdjęcie schronisk, w których dzięki pandemii wszystkie klatki były puste, bo ludzie przygarniali zwierzęta, żeby mieć z kim wyjść na dwór i żeby nie siedzieć samotnie w domu? Joanna Burakiewicz i Mariusz Tauber z Fundacji Azylu pod Psim Aniołem opowiadają, jak było w Polsce. Okazuje się, że po chwilowej euforii przyszła szara rzeczywistość. Antykryzysowe przepisy opóźniły moment rozliczeń podatkowych, a to dla fundacji, która żyje z 1 proc. dramat finansowy.

Psy ze schroniska to zwykle kundelki. W Polsce żyje jednak kilkaset tysięcy psów rasowych, a o życiu hodowcy i pseudohodowlach opowiada Paweł Zawadewicz, który z żoną prowadzi hodowlę ogarów polskich.

Psy to biznes mały i duży, ale przede wszystkim miłość i pasja, co słychać u naszych gości. Ja przy nagrywaniu dostałam kilka cennych rad, które zamierzam przetestować na Heniu. Może kogoś z was nasi rozmówcy zainspirują do założenia firmy, hodowli, do pomocy schroniskom albo do przygarnięcia psa? Byłoby super!

