Podróże na 7 kontynentów!

Jak mówi stare przysłowie „nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Decydując się na jego zrobienie, stajemy na progu pewnego rodzaju przygody. Podjęcie decyzji dokąd jedziemy, na jak długo i co zobaczyć, zawsze dostarcza wielu emocji, dzięki czemu możemy odkryć swoje własne miejsca, do których będziemy wracać wspomnieniami. Każdy z siedmiu kontynentów ma do zaoferowania niepowtarzalną historię, dorobek kulturowy, zapierającą dech w piersiach przyrodę i wiele więcej. Najwyższy czas by to odkryć.

Afryka – kontynent, na którym wciąż żywe są wierzenia, kulty, tradycje, które dla nas mogą być niezrozumiałe i wciąż niepoddające się zdobyczom cywilizacji. To właśnie one tworzą specyfikę i unikatową kulturę danego miejsca, sprawiają, że Afryka to coś więcej niż tylko przepiękne krajobrazy. To również historia, którą ma do opowiedzenia każdy kraj kontynentu, i której nie sposób opowiedzieć w kilku zdaniach – to trzeba zobaczyć!

Etiopia, to tam odnaleziono słynne szczątki kobiety sprzed ponad 3 milionów lat, co kazało na nowo zweryfikować historię ludzkości. Niezwykły kompleks wykutych w litej skale świątyń, które powstały między 800 a 1200 r. n.e. możemy zwiedzać w Lalibeli. Co ciekawe nadal są one miejscem kultu i ceremonii religijnych. Jeśli Twoim marzeniem jest safari w parkach narodowych to wyprawa do Kenii będzie strzałem w dziesiątkę. Rezerwaty Masai Mara, Ngorongoro oraz Park Narodowy Jeziora Nakuru, czy jeden z najbardziej znanych na świecie – Park Serengeti będą idealnym miejscem do upolowania w obiektywie afrykańskiej Wielkiej Piątki. Zdjęcia słonia, nosorożca czarnego, bawoła, lwa i lamparta żyjących w naturalnym środowisku będą niezapomnianą pamiątką. Jeśli zaś chcesz zobaczyć cały świat w jednym kraju koniecznie musisz udać się do RPA. Jest to kraj, który zachwyca swą różnorodnością. Możemy tam zaobserwować unikalny folklor Zulusów i innych lokalnych plemion, zapierający dech w piersiach krajobraz pustyni, sawanny, gór, oceanu czy najstarszej afrykańskiej winnicy. Na uwagę zasługują także miasta, których architektura jest pozostałością po czasach kolonialnych.

Podróżując przez Afrykę, poznając jej mieszkańców, kulturę, religię i wielość języków intrygujących swą odmiennością można zrozumieć, że każde z jej obliczy ma swój niepowtarzalny rys.

Źródło: zbiory LogosTour

A gdyby tak z Afryki przenieść się prosto do Azji. Ten potężny kontynent to niezwykle kuszący kierunek dla wszystkich, których fascynuje jedna z najstarszych cywilizacji, z której osiągnięć korzystamy do dziś. Chińska kultura i tradycje to temat, na który można rozmawiać niemal bez końca. Warto odkryć Chiny wychodząc poza utarte szlaki, choćby przejechać się słynną Szosą Karakorumską - najwyżej położona drogą o utwardzonej nawierzchni na świecie, zobaczyć pustynię Takla Makan albo odwiedzić starożytne miasta, w których czas zatrzymał się w okresie dynastii Ming i Qing. Nie można zapomnieć o tym, że rozwój chińskiej cywilizacji miał niepodważalny wpływ na kulturę innych państw tego regionu, w tym Japonii. To właśnie tu niezwykłe jest połączenie nowoczesności z tradycją. Podążając przez kontynent nie można pominąć kamiennych świątyń miasta Angkor w Kambodży. Świątynia Angkor Wat oświetlona promieniami wschodzącego słońca, to jeden z najbardziej majestatycznych widoków. Równie niezapomniane wrażenia budzi klasztor Ta Prohm, który został opleciony korzeniami gigantycznych drzew. Wiele azjatyckich krajów jak Birma, Laos czy Wietnam to wciąż miejsca, nieczęsto wybierane przez turystów co pozwala poczuć autentyczny klimat odwiedzanych miejsc. W tajemniczy świat Orientu zanurzyć się można przeprawiając się przez góry, pustynie i miasta Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu czy Taszkientu. Ogrom kontynentu sprawia, że jedna podróż to zdecydowanie za mało.

Feria barw, zapachów i dźwięków - Ameryka Południowa to kraina fascynująca swoją wielobarwną mozaiką kultur o często kontrastujących obliczach. Gdzieś pomiędzy roztańczonym Buenos Aires i Rio de Janeiro leżą małe miasteczka czy wręcz osady gdzie czas się zatrzymał. Nadal można tu spotkać ubrane w tradycyjne stroje kobiety, nieśpiesznie przemierzające uliczki czy sprzedające pamiątki przy drogach. Dawne cywilizacje Inków, Azteków czy Majów, które pozostawiły po sobie niezwykłe dziedzictwo, nie przestają rozpalać wyobraźni. Tajemnicze, często krwawe obrzędy, budowle, których pochodzenie budzi wątpliwości czy na pewno są dziełem ludzkich rąk, sprawiają, że pakując walizkę po plecach może przebiec przyjemny dreszczyk emocji. Czy można oprzeć się magii wyłaniającego się spomiędzy gór Macchu Pichu albo zagubionej w dżungli stolicy Majów – Palenque? A jaka historia zostanie opowiedziana podczas zwiedzania Piramidy Słońca i Księżyca oraz Świątyni Pierzastego Węża? Z pewnością warto się tego dowiedzieć, tak samo jak historii Wyspy Wielkanocnej, na której stoją ogromne posągi Moai, których przeznaczenie wciąż nie zostało jednoznacznie potwierdzone. Wyglądają jak nieruchomi, kamienni strażnicy wyspy, wokół których narosło wiele mitów i legend.

Ameryka Południowa to także niezwykle malownicze krajobrazy argentyńskiej Patagonii, chilijskiej Pustyni Atakama czy brazylijskiej Amazonii. To także jedne z najpiękniejszych wodospadów świata Iguazu - potężne kaskady oszałamiają swoim ogromem. Warto wyruszyć w podróż i na własne oczy przekonać się, dlaczego ten kontynent jest tak fascynujący.

Tygiel kulturowy - tak można powiedzieć o Ameryce Północnej, która dla tak wielu przybyszów z różnych stron świata stała się domem. Na kontynencie odkrytym przez Krzysztofa Kolumba, mieszają się niemal wszystkie narodowości świata. Tak różni z pozoru ludzie, którzy do tej „ziemi obiecanej” przywieźli swoją kulturę i tradycję, stworzyli kraj pełen kontrastów, zadziwiający swoją różnorodnością. Szczególnie widać to w Nowym Jorku. Mówi się, że to kosmopolityczne, tętniące życiem miasto nigdy nie zasypia. Ci co marzą o filmowych spotkaniach z pewnością nie pominą wizyty na wzgórzach Hollywood i spaceru po Los Angeles. Z kolei miłośnicy opowieści o rdzennych mieszkańcach mogą odwiedzić wiele miejsc, które pamiętają czasy podboju dzikiego zachodu, a także gorączki złota, która opanowała kontynent w XIX stuleciu. Zarówno Ameryka jak i Kanada to nie tylko zabytki czy metropolie. To także bogactwo przyrody, które kryje w sobie ta część świata. Podróż przez skute lodami krańce Alaski, dziewicze tereny Kanady, zapierające dech w piersiach parki narodowe i rezerwaty Stanów Zjednoczonych dostarczą każdemu niezapomnianych wrażeń. Bo czy widok Wielkiego Kanionu czy monumentalnych skał w Monument Valley jest czymś co można wyrzucić z pamięci? Podróż po tym kontynencie niezależnie od tego czy chcemy poznać życie kulturalne odwiedzając światowej sławy muzea, miasta zachwycające swoją architekturą, czy też podziwiać cuda przyrody, niesie ze sobą smak niepowtarzalnej przygody.

Źródło: zbiory LogosTour

Terra australis incognito (łac. Nieznany Południowy Ląd) – Australia najmniejszy z kontynentów odsunięty gdzieś „na bok” od pozostałych. Pomimo odległości jaką musi pokonać zdecydowana większość podróżników, ziemia ta nadal jest odkrywana i wciąż dla wielu nieznana. Izolacja od pozostałych kontynentów spowodowała, że zarówno Australia, Nowa Zelandia jak i pozostałe kraje Oceanii obfitują w gatunki endemiczne nie występujące nigdzie indziej. Szczególnie kojarzące się z kontynentem kangury i misie koala. Lasy eukaliptusowe, lasy deszczowe, potężne masywy górskie, gorący interior, Wielka Rafa Koralowa to tylko jedne z licznych przyrodniczych skarbów, które można podziwiać po drugiej stronie globu. Nie można jednak zapominać o kulturze rdzennych mieszkańców, szczególnie Aborygenów i Maorysów, którzy wciąż kultywują swoje tradycje. Gdzieś obok tego wszystkiego, na wybrzeżach rozwinęły się miasta, w których skupiło się życie. Kto z nas nie kojarzy charakterystycznego gmachu opery w Sydney czy kortów tenisowych w Melbourne.

Gdy już myślimy, że dotarliśmy na „koniec świata” okazuje się jak bardzo się mylimy. Gdzieś na bezkresnych wodach Oceanu Spokojnego rozrzucone są wyspy: mniejsze, większe, bezludne, zamieszkane. Przywołująca szumem palm koksowych Nowa Kaledonia, Melanezyjski archipelag otoczony rafą koralową, Vanuatu - wulkaniczne, górzyste wyspy porośnięte wiecznie zielonymi lasami. Gdzieś w oddali Wyspy Polinezji Francuskiej Bora Bora czy Tahiti kuszą błękitnymi wodami atoli, piaszczystymi plażami, obietnicą rajskiego wypoczynku. Warto wybrać się w podróż, która może okazać się podróżą życia.

Żaden inny kontynent nie może „pochwalić” się tak fascynującym dziedzictwem kulturowym jak Europa. Tysiące lat historii sprawiły, że w każdym zakątku znajdziemy pozostałości dawnych dziejów, będących niemymi świadkami burzliwego rozwoju naszego kontynentu. Z pewnością pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl w odniesieniu do cywilizacji europejskiej jest Grecja. Nawet pozornie nic nie znaczące ruiny są przesycone opowieściami, które czekają na opowiedzenie i pamiętają czasy dawnej chwały. Całkiem niedaleko, na drugim brzegu Morza Jońskiego w słonecznej Italii ilość zabytków, która przetrwała do naszych czasów może oszołomić. W samym Rzymie, trzeba spędzić kilka dni, aby przechadzając się w cieniu starożytnych arkad Koloseum czy uliczkami Forum Romanum poczuć potęgę dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Pobliska Francja, uważana za kulturową stolicę Europy zachwyca winnicami, fioletowymi polami lawendy na równi z zabytkami Paryża czy zamkami nad Loarą. Z kolei dla każdego kto szuka bardziej kosmopolitycznej atmosfery wyprawa do Londynu nie będzie rozczarowaniem. Miasto jest prawdziwym tyglem kulturowym, a w samej Wielkiej Brytanii wciąż można poczuć atmosferę wcale nie tak dawnego imperium. Surowe skandynawskie krajobrazy, zielona wyspa - Irlandia, na nowo odkrywane bałkańskie kraje, słowiańska dusza naszych wschodnich sąsiadów - to tylko mała część tego co czeka na nas na Starym Kontynencie.

Antarktyda najbardziej niedostępny kontynent świata, który zachwyca mieniącymi się kolorami gór lodowych, śnieżnobiałymi fiordami i spływającymi do oceanów lodowcami. Surowe, nieprzystępne piękno białego królestwa potrafi oszołomić swym pięknem. Spacer po lodowych pustyniach może dostarczyć niesamowitych wrażeń. Tak samo jak spotkanie z wielorybami, pingwinami, lwami morskimi, fokami czy albatrosami. Dzięki niezmiennie surowemu klimatowi oraz dziewiczym krajobrazom, można poczuć się jak uczestnik jednej z wypraw Amundsena.

Źródło: zbiory LogosTour

W 2020 roku warto więc zrobić ten pierwszy krok i wybrać się w podróż - niekoniecznie tą najdalszą.

