Podskórny implant z amerykańskim kooperantem

Hemp & Wood ma umowę z Alivecel i włączy się w prace nad nową metodą pomiaru glukozy we krwi oraz testów na koronawirusy.

Hemp & Wood, spółka notowana na warszawskiej GPW, rozszerza obszar działalności. W ramach joint venture z amerykańską firmą biotechnologiczną Alivecel przeniesie do Polski część badań nad narzędziem do monitoringu stanu zdrowia — implantem wszczepianym podskórnie, umieszczanym w dłoni między kciukiem a palcem wskazującym. Skonfigurowany z aplikacją sensor może na bieżąco kontrolować poziom glukozy i insuliny. Prace nad nim są mocno zaawansowane. Gerard Bencen, prezes Alivecel, zaznacza, że tego rodzaju czujniki są dostępne na rynku, wymagają jednak częstej wymiany, maksymalnie co trzy miesiące. Alivecel okres użytkowania implantu wydłuży kilkukrotnie. Wspólnie z Polakami zespół skoncentruje się również na modyfikacji technologii w sposób, który pozwoli na jej zastosowanie w diagnostyce np. nowotworów oraz wykrywaniu koronawirusów COVID, SARS i MERS.