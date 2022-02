Podtrzymanie mocnego złotego pomimo napięć

Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi próbę stabilizacji eurodolara oraz PLN. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,5161 PLN za euro, 3,9720 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,3249 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,4242 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,878% w przypadku obligacji 10-letnich.

Pozostajemy w układzie handlu bazującym na war off/war on, który warunkuje skłonność inwestorów do „brania” ryzyka. Wczoraj rynki dołowały wraz z doniesieniami o wymianach ognia, dziś natomiast futures sugerują lekki optymizm na bazie planowanego spotkania, w przyszłym tygodniu, na linii USA-RUS. Teoretycznie nieznacznie ogranicza to ryzyko weekendowej eskalacji w regionie.