Podwyżek nie będzie

Przecena jedynej notowanej na Catalyst serii obligacji Idea Banku wskazuje, że inwestorzy profesjonalni liczą się z przymusową restrukturyzacją. Mario Draghi i Fed opowiadają się za cięciem stóp.

Banki centralne ponownie wpłynęły na zachowanie inwestorów na świecie. O ile na przełomie roku Fed, sugerując zakończenie cyklu podwyżek stóp, przyczynił się do odwrócenia trendu spadkowego, tak obecnie — wspomagany gołębią retoryką szefa ECB — pobudził je do dalszej zwyżki, co przełożyło się na wzrost notowań obligacji i akcji (rekord S&P). Rekordowo wysoka jest wartość obligacji notowanych z ujemną rentownością. Stopniała także rentowność polskich papierów — w przypadku 10-latek poniżej 2,4 proc., czyli najniższego poziomu od 2015 r. i 40 punktów powyżej dołka z 2015 r. Warto jednak przypomnieć, że w 2015 r. deflacja osiągnęła 1,5 proc., obecnie zaś inflacja wynosi 2,5 proc. Mimo to, skoro szef ECB głośno rozważa możliwość cięcia stóp, to w Polsce RPP jest dalej od ich podniesienia. Tak sądzą inwestorzy, co oddają notowania kontraktów na stopę procentową. Pięcioletni