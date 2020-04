POHiD apeluje o możliwość odbioru zakupów online w sklepie przez cały tydzień

Możliwość odbioru zakupów online w placówce handlowej przez cały tydzień, z weekendem włącznie, to jeden z postulatów Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji skierowanych do rządu.

Od 1 kwietnia br. w związku z koronawirusem obowiązują kolejne ograniczenia dotyczące handlu. W sklepach może przebywać jednocześnie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące targowisk na wolnym powietrzu, gdzie mogą przebywać trzy osoby na jeden stragan lub stoisko. W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie, przy czym w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób starszych, powyżej 65. roku życia. Sklepy muszą udostępnić wszystkim klientom rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne.



Jak wskazała, cytowana w komunikacie szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz, "apelujemy do rządu o modyfikację przepisów tak, aby dostosować je do realiów rynku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stały dostęp obywateli do niezbędnych produktów".



Według Organizacji zmiany powinny dotyczyć też m.in. limitu klientów w placówce handlowej. Podano, że w sklepach o powierzchni do 100 m kw. mogą pozostać trzy osoby na jedno stanowisko kasowe, ale w placówkach większych niż 100 m kw. wystarczający limit to jedna osoba na minimum 15 m kw.



Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych. Firmy członkowskie POHiD stworzyły w Polsce blisko 200 tys. miejsc pracy; są kluczowych partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach.