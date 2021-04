Polacy czytają więcej niż w ostatnich latach

Są pewne powody do optymizmu odnośnie stanu czytelnictwa w Polsce. Najnowsze dane wskazują na wzrost odsetka osób przyznających się do przeczytania przynajmniej jednej książki w całości lub fragmentach w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Wskaźnik znalazł się na najwyższym poziomie od sześciu lat.

Badanie przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową określiło wskaźnik czytelnictwa (w oparciu o zadawane od blisko trzech dekad pytanie dotyczące przeczytania w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy) na poziomie 42 proc., co jest najwyższym odczytem od sześciu lat. Oznacza to wzrost o 3 proc. w skali roku i o 5 proc. w skali dwóch lat.

Prof. Piotr Gliński wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podkreśla, że wspieranie rozwoju czytelnictwa jest jednym z priorytetów jego resortu.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 z budżetu państwa planujemy przekazać o 180 mln zł więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Rozbudowujemy i modernizujemy biblioteki, wspieramy wydawanie wartościowych pozycji literackich – polskich i tłumaczeń. Te wszystkie działania przyczyniają się do tego, że mamy dziś powody do ostrożnego optymizmu – stwierdził Gliński.

Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa.

Czytanie książek nadal częściej i chętniej praktykowane jest w formie papierowej niż cyfrowej. Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24 proc.), popularna (20 proc.), ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19 proc.).

Pełen raport do pobrania w formie pdf TUTAJ>>