Polacy (nie) przestraszyli się inflacji

Dla 59 proc. badanych wyjazdy wakacyjne są w tym roku droższe niż w ubiegłym, a 31 proc. uważa, że zdecydowanie droższe. Poza cenami turystów odstrasza wojna w Ukrainie, kursy walutowe, a także ryzyko zarażenia COVID-19. Dlatego zamierzają zostać w Polsce, wybrać tańsze kierunki, poszukać tańszych opcji noclegowych, zrezygnować z wyjazdu lub wybrać kierunki z dala od Ukrainy. Z drugiej strony dla części respondentów zachętą do zagranicznych podróży jest zniesienie covidowych obostrzeń.

- Polacy chcą ruszyć za granicę na wakacje mimo niesprzyjających czynników, jak inflacja. Oczywiście pozostaje kwestia cen w turystyce krajowej – branża turystyczna próbuje zrekompensować sobie straty z ostatnich dwóch lat, przez co ceny są też wysokie. Nie jest to do końca właściwa strategia, bo być może lepiej jest przyciągnąć mniej zamożnego turystę polskiego niż żadnego– komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-20 kwietnia na próbie 1019 osób.