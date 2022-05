Niezły z nas duet biznesowy

Joanna Zgajewska i Anita Zacharska, założycielki BasicLab Dermocosmetics, są na początku drogi, lecz mają już w portfolio sporo innowacyjnych produktów. Przyznają, że we własnej firmie pracują więcej niż kiedykolwiek. Wierzą jednak, że to się opłaci, bo BasicLab to także ich pasja.