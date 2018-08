Połączenie nie zagrozi konkurencji

Stawiamy kolejne kroki przybliżające nas do przejęcia Lotosu. Chcemy zamknąć transakcję do końca września 2019 r. — mówi w rozmowie z „PB” Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Jak idą przygotowania do przejęcia Lotosu? Zgodnie z planem. We wtorek wysłaliśmy do Komisji Europejskiej, w ramach konsultacji, pakiet analiz. Jest to kolejny krok przybliżający nas do złożenia wniosku koncentracyjnego do Komisji Europejskiej. Będziemy starali się przekonać Komisję, że koncentracja nie zagraża konkurencji w Europie. Naszym celem jest uzyskanie do połowy 2019 r. rozstrzygnięcia KE, aby ostatecznie móc zamknąć tę transakcję do końca trzeciego kwartału 2019 r. Jeśli chodzi o formułę tej transakcji, to też realizujemy plan. Zakładamy, że najpierw...

