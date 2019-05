Policja zatrzymała 3 osoby prowadzące największą w Polsce kopalnię kryptowalut

Policja na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymała 3 osoby, prowadzące największą w Polsce kopalnię kryptowalut. Zarzuca się im wyłudzenie niemal 4,5 mln zł. Pokrzywdzonych jest co najmniej 108 osób.

Wśród zatrzymanych są Dominik H., Piotr W. oraz Marcin K.

Osoby te działały w Gdyni oraz w miejscowości Wojny-Wawrzyńce- gmina Szepietowo, w Warszawie i innych miejscach na terenie Polski i prowadziły tam tzw. „kopalnię kryptowalut”, której największy oddział znajdował się na terenie starej hali spawalni FSO w Warszawie. Zawarli oni umowy z co najmniej 108 pokrzywdzonymi, od których przyjmowali środki płatnicze zarówno w złotych, jak i w „kryptowalutach”.

"Jak ustalono w toku śledztwa podejrzani wyłudzili od pokrzywdzonych co najmniej 4,46 mln z, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do faktycznego przeznaczenia wpłacanych przez nich środków pieniężnych, poprzez ich transferowanie na cele inne niż zakup tak zwanych „koparek kryptowalut”. Ponadto wprowadzali oni pokrzywdzonych w błąd, co do faktycznych możliwości wytwarzania tak zwanego „urobku” w związku z pracą w systemie mniejszej liczby urządzeń na rzecz danego pokrzywdzonego niż wynikało to z zawartych przez nich umów, jak też co do jego prawidłowego podziału pomiędzy osoby biorące udział w przedsięwzięciu" - podała prokuratyra.

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanych, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, dodano.

Działalność kopalni polegała na „wydobyciu kryptowalut”, czyli udostępnieniu mocy obliczeniowej i tworzeniu łańcuchów blockchain. Moc jednej „koparki” to 500 tysięcy MH/s dla urządzenia GPU i 53 GH/s dla Antminer. Urządzenia te były w znacznej części samodzielnie konstruowane przez podejrzanych, którzy dysponują znaczną wiedzą informatyczną w tym zakresie, ujawniła prokuratyra.

Kopalnia wydobywała ETC (Ethereum Classic) oraz Bitcoin BTC.

"Działanie maszyn obliczeniowych na tak ogromną skalę pozwalało na osiąganie przez podejrzanych bardzo dużych zysków wynikających z tworzenia nowych jednostek kryptowalut" - dodano.

Jak wynika z ustaleń, była to jak dotąd największa ujawniona tego typu serwerownia w Polsce. Same regały z maszynami obliczeniowymi w jednej tylko lokalizacji w hali FSO w Warszawie zajmowały powierzchnię o rozmiarach ponad 3000 m 2. Łącznie na terenie hali FSO „kopało” około 3000 maszyn różnego typu.

Na podstawie zabezpieczonych w sprawie dowodów ustalono, że łącznie podejrzani pozyskali około 860 klientów, którzy zainwestowali środki na zakup koparek i ich eksploatację. Ich zyskiem miał być wytworzony przez maszyny urobek, czyli kryptowaluty.

"Ustalona w śledztwie liczba 108 osób pokrzywdzonych nie jest ostateczną, albowiem wciąż zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. Szacowana finalna wartość szkody może oscylować w granicach 10 milionów złotych. Szkoda ta wynika z faktu, iż pieniądze otrzymywane od klientów spółki nie były inwestowanie zgodnie z umową na zakup sprzętu lecz przeznaczane na inne cele, w tym granie na giełdzie kryptowalut" - dodano.

Tak wyglądała kopalnia kryptowalut na warszawskim Żeraniu: